РИАМО - 1 янв. В Москве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий, порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ветер усилится, его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду. <…> Такие погодные условия сохранятся до конца дня 1 января», - говорится в сообщении.

Из-за сильных порывов ветра могут быть повреждены деревья или слабо закрепленные конструкции, а также возможен обрыв линий электропередач. Пешеходам ГУ МЧС по столице советует обходить шаткие конструкции и деревья, а водителям следует оставлять машины только в безопасных местах.

«По прогнозам синоптиков в первый день нового года в столице будет облачно. Столбики термометров опустятся до минус одного — минус трех градусов», - добавляется в материале.

Также возможны небольшие осадки в виде снега.

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