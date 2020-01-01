РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 янв. В Королеве в пятый раз прошел «Забег обещаний», регистрацию прошли 65 человек, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Ровно в 12:00 в 56 странах мира и в Королеве в том числе стартовал забег, в котором каждый спортсмен дает обещание.

«Регистрацию прошли 65 человек, но многие приходят без регистрации. Забег бесплатный и принять в нем участие может любой желающий», - рассказал организатор забега.

В этом году спортсмены пробежали 2 километра 20 метров.

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