РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Администрация горокруга Подольск обнаружила в микрорайоне Климовск сбои с вывозом мусора с мусоросборочных площадок (МСП), сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«С раннего утра 1 января все подрядные организации приступили у уборке закрепленных территорий, проводятся работы по очистке территории от мусора, обрабатывается дорожная сеть и тротуары. Однако нужно отметить сбои с вывозом мусора на ряде МСП, все проблемные площадки взяты на контроль, региональному оператору указано на необходимость устранения выявленных недочетов», - говорится в сообщении.



Мониторинг территории будет проводиться ежедневно.