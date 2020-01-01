РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Каток с прокатом инвентаря в парке имени Виктора Талалихина в Подольске будет работать 1, 2 и 8 января, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«1 января сеансы с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00. 2 января с с 13:00 до до 15:00. 8 января с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 100 рублей, прокат коньков - 100 рублей.

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