РИАМО - 1 янв. В Москве на детской площадке в районе Западное Дегунино был найден флакон из-под парфюмерного изделия, предмет никакой опасности не представляет, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Ранее СМИ сообщили о том, что на детской площадке в районе Западное Дегунино нашли предмет, похожий на гранату.

«Был обнаружен флакон из-под парфюмерного изделия. Опасности не представляет», - сказал собеседник агентства.