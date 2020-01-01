РИАМО - 1 янв. В Подмосковье в первый новогодний день ожидается сильный ветер, жителей и гостей региона просят обходить стороной шаткие строения и деревья, сообщается на сайте ГУ МЧС Ф по Московской области.

Сильный ветер порывами до 15 метров в секунду ожидается в период до 17:00.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», — говорится в сообщении.

Машину рекомендуется поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

На улице нужно обходить шаткие строения и деревья, а также держаться подальше от мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других сооружений повышенного риска.

Ждать ли «настоящую русскую зиму» в Московском регионе>>