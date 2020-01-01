РИАМО - 1 янв. В Москве с 1 февраля начнут действовать новые тарифы на городской общественный транспорт, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

В постановлении отмечается, что безлимитный билет на сутки будет стоить 230 рублей (МЦД плюс пригород - 285 рублей), на трое суток - 438 рублей (МЦД плюс пригород - 545 рублей). Такой же проездной на месяц обойдется в 2,17 тысячи рублей (МЦД плюс пригород – 2,57 тысячи рублей). Абонемент на 365 дней обойдется в 19,5 тысяч рублей (МЦД плюс пригород – 24,45 тысячи).

Обычный билет «Единый» будет стоить 57 рублей, на две поездки – 114 рублей. Вырастет стоимость одного билета по тарифу «Кошелек» карты «Тройка». Одна поездка в метро с возможностью пересадки на МЦД и наземный транспорт будет стоить 40 рублей, на 90 минут - 62 рубля. При оплате банковской картой проезд будет стоить 44 рубля.

Безлимитный билет на 30 дней для проезда в наземном транспорте по карте «Тройка» будет стоить 1,18 тысячи рублей. Одна поездка в автобусе в зоне «Б» (кроме Зеленоградского округа) и на переходном участке между зонами «А» и «Б» - 47 рублей.

Также изменения затронут льготные билеты. Например, проездной на месяц по «Карте москвича» для оплаты проезда в метрополитене будет стоить 405 рублей.

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