РИАМО - 1 янв. С 1 января в столице стартовала программа раздельного сбора отходов, в городе появились специальные контейнеры: синие — для бумаги, пластика, стекла и металла, серые — для всех остальных отходов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Программа стартовала досрочно, изначально запуск планировался на 2022 год.

«Если сортировать отходы и выбрасывать их в специально предназначенные для этого контейнеры, то объемы захоронения сократятся, а доля вторичной переработки увеличится. До сегодняшнего дня до 88 процентов отходов Москвы вывозили на полигоны. Для вторичной переработки важно, чтобы бумага, пластик, стекло и металл оставались сухими и чистыми, — этого можно добиться благодаря сортировке», — говорится в сообщении.

Из переработанных отходов изготавливают канцелярскую и туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, стеклянные бутылки, гофрокартон и многое другое.

По мнению специалистов, благодаря раздельному сбору в Москве можно переработать около половины отходов.

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