РИАМО - 1 янв. Повышение социальных выплат в 2020 году коснется почти всех москвичей, получающих от города материальную поддержку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего в столице увеличили 90 социальных выплат и пособий, как ежемесячных, так и единовременных. Поддержку из городского бюджета в этом году получат 3,1 миллиона москвичей. На эти цели в казне заложено около 500 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

С 2020 года выплаты начнут получать дети войны – это люди, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной материальной помощи — 1584 рубля. Новой мерой поддержки будут пользоваться более 80 тысяч человек. Для получения не нужно подавать заявления, необходимые данные уже есть у органов соцзащиты.

В столице на 5,6% выросли социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, юбилярам семейной жизни. Труженики тыла будут получать 1584 рубля, ветераны труда - 1056 рублей.

Единовременную выплату 21120 рублей получат супруги, отмечающие в 2020 году 50-летнюю годовщину свадьбы, 26400 рублей - 60-летнюю годовщину. Тем, кто отпразднует 70 лет совместной жизни, выплатят 31680 рублей.

Люди, которые отпразднуют сотый день рождения, получат от города 26,4 тысячи рублей, а москвичам в возрасте 101 года и старше полагается по 15 840 рублей.

На 5,6% увеличили выплаты при рождении и усыновлении детей, а также выплаты многодетным семьям. Теперь дополнительное пособие по беременности и родам составляет теперь 1584 рубля. Единовременная выплата на возмещение расходов при рождении или усыновлении первого ребенка составляет 5808 рублей, второго и последующих— 15312 рублей. А если в семьи родились либо были усыновлены одновременно три и более детей, то она получит 52,8 тысячи рублей.

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