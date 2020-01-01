РИАМО - 1 янв. На юге столицы в девятиэтажке по улице Дубининская за несколько часов до Нового года произошел пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«31 декабря в 20:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дубининская, дом 65, корпус 2, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные спасли восемь человек, в том числе двоих детей. Один человек пострадал.

Пожар потушили в 21:23.