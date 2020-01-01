РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Новым годом, пожелал им счастья и благополучия в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наступил наш любимый праздник — встреча Нового года! И сколько бы лет мы ни прожили, мы снова, как дети, с замиранием сердца ждем боя курантов. И будем поднимать бокалы за уходящий и новый год. В эти минуты мы вспоминаем только самое хорошее, забываем обиды, трудности и проблемы. В эти минуты мы загадываем желания и просим судьбу об удаче, здоровье и благополучии», - сказал Собянин.

В своем новогоднем обращении он отметил, что за год в Москве многое было сделано для того, чтобы город стал все более благоустроенным и комфортным.

«К сожалению или к счастью, чудес не бывает, и все, что делается, происходит не само по себе, а руками, умом, трудом и талантом москвичей. Иногда не все получается гладко, так, как задумывали, может, не так быстро, как мы хотим. Но главное — стремиться к цели, для ее достижения преодолевать трудности и невзгоды, и результат точно будет. И когда он приходит не по волшебству и дается непросто, он еще более ценен. Может, поэтому наша жизнь наполняется особым смыслом», - добавил Собянин.

По его словам, каждый из нас смотрит в будущее с надеждой и верой в свои силы, с верой в помощь друзей и близких, а также с верой в то, что Москва будет и дальше развиваться, в том числе давать хорошее образование детям, заботиться о пожилых, качественно лечить, улучшать транспорт, благоустраивать дворы, парки и улицы.

«Город — большая часть нашей жизни. Это пространство, где живем и работаем мы сами и где будут жить и работать наши дети и внуки. Мы будем делать все, чтобы он становился лучше! Поздравляю вас, дорогие москвичи, с Новым годом! От всего сердца желаю вам счастья, благополучия! С праздником, дорогие друзья», - заключил Собянин.