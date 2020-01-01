РИАМО - 1 янв. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег, максимальная температура воздуха днем составит минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион в первой половине дня окажется под влиянием фронтальной зоны с северо-запада и далее с удалением холодного фронта на восток, погоду станет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 – минус 1, по области – минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%. Геомагнитная обстановка в среду преимущественно спокойная.

Синоптики отмечают, что погода в столичном регионе в первый новогодний день по-прежнему будет теплой, с неустойчивыми метеопараметрами.

«Метеозависимым людям, а также не реагирующим на внешние факторы, следует посвятить предстоящие праздничные дни активному отдыху, стараться больше бывать на воздухе. Прогулки в парках, участие в праздничных мероприятиях, позитивное настроение - это залог хорошего самочувствия и настроения», - добавляют специалисты.