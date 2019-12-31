РИАМО - 31 дек. В последний день года в центре столицы проходит «космическая» программа в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», уже состоялось свыше 30 выступлений, 400 анимационных программ и спектаклей, а также 200 мастер-классов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«По данным на 19:00, на сценах праздника прошло уже более 30 выступлений, а непосредственно на улице – среди зрителей – более 420 анимационных программ и спектаклей!» – говорится в сообщении

С момента открытия праздника во вторник прошло уже 80 спортивных программ. Самыми популярными стали занятия в детском сноуборд-парке, где успели покататься свыше 2 тысяч ребят. Также 800 человек покачались на «космических качелях» и более 600 гостей съехали с горы на тюбингах.

Посетители фестиваля за 8 часов приняли участие в 224 мастер-классах. Наибольшей популярностью пользовались занятия по созданию елочных игрушек и программы в «Мастерской робототехники». Более 500 посетителей сыграли в интеллектуальные игры – «Что? Где? Когда?» и BrainZona.

Все эти и многие другие развлечения будут представлены на Тверской улице до 3 часов ночи.