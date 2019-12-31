РИАМО – 31 дек. Театральный режиссер Константин Богомолов признался, что счастлив в браке с телеведущей Ксенией Собчак, сообщает Газета.ru.

«Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоем, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю», – написал Богомолов в своем Instagram.

Собчак и Богомолов поженились в Москве 13 сентября. Свадьба широко обсуждалась в СМИ.