РИАМО - 31 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл площадку фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице, с момента открытия фестиваль уже посетили более 10 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«С 13 по 30 декабря 2019 года гостями фестиваля «Путешествия в Рождество» уже стали 10,5 миллионов человек», – говорится в сообщении.

Встреча Нового 2020 года на Тверской и прилегающем к ней участке Моховой улицы проходит в «космической атмосфере». На трех площадках «Грезы о земле и небе» (1920-1930-е годы), «Покорение космоса» (1950-1960-е годы) и «Космическая миссия» (1970-1980-е годы) воссоздают историю покорения космоса.

Праздновать Новый год на Тверской улице будут на четырех сценах: здесь пройдут более 250 выступлений, в которых примут участие 600 танцоров и 100 спортсменов.

Для гостей фестиваля подготовили около 1 тысячи мастер-классов, уличные театрализованные шествия, интеллектуальные игры, специальные программы «Москва. Мечты о космосе» (31 декабря-2 января) и «Москва. Время первых» (3-5 января).

Для создания праздничного настроения на Тверской улице установлены 100 арт-объектов, а для любителей активного отдыха – шесть больших спортивных сооружений.

Специальное «космическое» меню гостям предложат восемь ресторанов. Можно будет попробовать чизбургер «Ракета», фалафель «Инопланетянин», космический бутерброд из утки с черносливом и другие интересные блюда.

Встретить Новый год можно и на других площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». В новогоднюю ночь они будут работать до 03:00. Москвичей и гостей столицы будут развлекать фейерверками, концертами, спектаклями, встречами с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовым балетом с участием звезд фигурного катания, уличными играми и так далее.