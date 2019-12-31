РИАМО – 31 дек. Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США по линии спецслужб, благодаря чему удалось предотвратить теракты в РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Трампа за переданные данные о планировавшихся терактах в Санкт-Петербурге.

«Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых. <...> Замечательная и важная координация!» – написал Трамп в Twitter.

На основании полученной от США информации 27 декабря сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.