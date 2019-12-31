РИАМО - 31 дек. Снег и колебания температуры около нуля градусов создадут в столице условия для гололедицы, утром в первый день нового года на улицах Подмосковья и Москвы будет скользко, сообщается на сайте «Метеовести».

В новогоднюю ночь Московский регион окажется в глубокой ложбине североатлантического циклона.

«Cохранится пасмурная погода, пройдут небольшие очаговые осадки (преимущественно в виде влажного снега), а столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки (от плюс 1 до минус 1 градуса). Ветер западный, 3-8 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Ближе у утру 1 января к столице подойдет холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться скоротечным зарядом снега. Также подморозит до минус 2 градусов, образуется слабая гололедица, станет скользко. Днем местами выглянет солнце, осадков не ожидается.

Температура прогнозируется от минус 1 до минус 3 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье и Москве на первый день нового года объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, означающий потенциально опасную погоду.