РИАМО - 31 дек. Жителей Подмосковья предупредили о росте распространения и потребления, в том числе среди детей и молодежи, никотиносодержащей продукции – аналога снюса, где табак заменен на никотин, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

В больших дозах никотин вызывает остановку дыхания и прекращение работы сердца.

«При анализе представляемых продавцами и поставщиками продукции сертификатов соответствия установлено, что действие аттестатов аккредитации у сертификационных центров прекращено», — говорится в сообщении.

В обороте находится некурительная никотиносодержащая продукция без документов, подтверждающих ее безопасность, что не допускается действующим законодательством.

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью проверило испытательную лабораторию ИЛ ООО «ТДЭС» (Люберцы и Лобня), выдавшую протоколы лабораторных исследований, послуживших основанием для оформления сертификатов соответствия, а также производителей продукции, указанных в сертификатах: ИП Прокопьев (Домодедово), ИП Захаров А.А. (Королев), ООО «Коврус» (Химки).

В ходе предварительных проверок установлено, что по адресам этих производителей и лаборатории деятельность не осуществляется. В торговые сети направлена информация о прекращении реализации продукции.