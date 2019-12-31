РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 дек. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал им удачи во всех начинаниях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Дорогие жители Балашихи! От всей души поздравляю Вас с самыми долгожданными и по-настоящему теплыми праздниками - Новым Годом и Рождеством! 2020 год – для Балашихи юбилейный. Нашему городу исполнится 190 лет. Нам предстоит воплотить в жизнь много проектов и планов. Пусть наступающий год станет для Балашихи годом созидательной и плодотворной работы», - сказал Юров.

Он также пожелал, чтобы в каждый дом новый год принес мир и добро, стал временем осуществления самых смелых замыслов и надежд.

Кроме того, глава городского округа пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.