РИАМО - 31 дек. Из-за температуры, которая постоянно переходит с плюса на минус и наоборот в Подмосковье, структура льда остается хрупкой, выходить на такой лед опасно для жизни, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Неокрепший тонкий лед несет потенциальную опасность для любого человека, МЧС России предупреждает: не выходите на неокрепший лед для ловли рыбы, катания на коньках или снегоходах! Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь и жизнь своих детей!» – сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Максим Аршакян.

Прочный лед можно отличить по цвету, он имеет синеватый или зеленоватый оттенки. Матово-белый или желтоватый лед – это ненадежно. А самый прочный лед – прозрачный, над ямами он кажется темным, слегка прогибается, но не рушится.

Если на льду есть темное пятно, а при этом отсутствуют человеческие следы, то это может быть местом выхода подводного родника. Здесь лед очень тонкий, от такого места нужно держаться подальше.

Лед, который застыл вместе со снегом, слаб. При звуках треска нужно отступить назад и обойти опасное место.

«Каждый гражданин, обнаружив на водоемах людей, попавших в беду, обязан оказать помощь пострадавшим и вызвать единую службу спасения Московской области по телефону 112. Перед выходом на лед для спасения пострадавшего из полыньи необходимо вооружиться любой длинной палкой, доской, жердью или веревкой, которые подаются провалившемуся», – отметил Аршакян.

Он добавил, что также кинуть провалившемуся по лед можно связанные шарфы, ремни, другие подходящие детали одежды. К полынье с пострадавшим необходимо приближаться ползком, широко расставив руки и ноги (для уменьшения удельной нагрузки на лед), до дистанции, с которой можно подать тонущему конец веревки или жерди.

По его словам, безопаснее продвигаться по льду, лежа на широкой доске, которая к чему-нибудь привязана у берега.

«Вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны в сторону берега. Доставьте пострадавшего в теплое место, снимите мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), оденьте в сухую одежду и напоите горячим чаем», – добавил Аршакян.