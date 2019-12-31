РИАМО - 31 дек. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на январь 2020 года, приемы проведут с 10 по 31 января, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Московской области находится в Москве на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова проведет прием 10 января с 10:00, с 15:00 – начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов. 13 января с 10:00 – председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина, с 15:00 – министр правительства области по информационной политике Анастасия Звягина. 14 января с 15:00 – министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

С 10:00 15 января прием проведет исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева, с 14:00 – министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. 16 января с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, с 15:00 – начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Министр энергетики области Александр Самарин примет жителей 17 января с 10:00, с 15:00 – министр культуры региона Елена Харламова. 20 января с 10:00 – председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников, с 15:00 – министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова. 21 января с 10:00 – замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов, с 15:00 – зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики области Мария Нагорная и министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

С 10:00 22 января жителей примет министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, с 15:00 – зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев. 23 января с 10:00 – руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина, с 15:00 – первый зампред правительства области Ольга Забралова.

Министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган примет жителей 24 января с 10:00, министр благоустройства региона Михаил Хайкин – с 14:00. 27 января с 10:00 – министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная, с 15:00 – начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская. 28 января с 15:00 – зампред правительства региона Евгений Хромушин и министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.

С 10:00 29 января прием проведут зампред правительства Подмосковья Максим Фомин и министр социального развития региона Ирина Фаевская, с 14:00 – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. 30 января с 10:00 – министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, с 15:00 – зампред правительства региона – министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В последний день января прием с 10:00 проведут исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский, с 15:00 – зампред правительства Московской области Вадим Хромов.