РИАМО - 31 дек. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на январь 2020 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Адвокаты примут жителей 9, 10, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января с 10:00 до 14:00.

Консультации будут проводить по адресу: Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.