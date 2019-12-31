РИАМО - 31 дек. Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел ночью 31 декабря в пассажирском автобусе на улице Фитаревская в поселке Коммунарка.

«Произошла драка между тремя гражданами. В ходе конфликта один из неизвестных нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, после чего двое злоумышленников скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчину доставили в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.