РИАМО - 31 дек. Законопроект о введении штрафа за неоплаченный проезд на платной дороге рассмотрят в Госдуме, документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, сообщает Газета.ru.

«Предполагается, что собственнику или водителю легковушки за неоплаченный проезд будут выписывать штраф на сумму 2,5 тысячи рублей», - говорится в материале.

Водители грузовиков за нарушение заплатят 5,5 тысяч рублей.

Обнаруживать нарушителей будет спецтехника, предназначенная для съемки видео и фото.