РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 31 дек. Депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поздравил жителей подмосковных Люберец с наступающим Новым годом.

«Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот год подарил много радости и счастливых моментов. Пусть сбудутся самые заветные желания! Оставим неприятности в прошлом, а с собой возьмем лишь прекрасные воспоминания. Желаю всем мира, добра, здоровья и счастья – это самое главное», – сказал Дениско.

Также жителей поздравил исполнительный секретарь Люберецкого отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

«Дорогие жители городского округа Люберцы! Местное отделение партии «Единая Россия» поздравляет вас с самым светлым и добрым праздником – Новым Годом! В уходящем году мы выполнили много задач, поставленных Московским областным региональным отделением партии, и я верю, что успехи 2019 года послужат надежным фундаментом для новых свершений», – отметил Беловодский.

Он подчеркнул, что жители Люберец очень активно участвовали в акциях и мероприятиях, организованных местным отделением партии.

«За активную жизненную позицию и неравнодушие к власти выражаю люберчанам особую благодарность. Новый год – это самый главный семейный праздник! Желаю вам встретить его в кругу близких и родных людей. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям», – заключил Беловодский.