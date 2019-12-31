РИАМО - 31 дек. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в январе 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Прием проводится с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья примут жителей Егорьевска 10 января, Солнечногорска – 13 января, Ленинского округа – 17 января, Талдомского округа – 20 января, Луховиц – 24 января, Шаховской – 27 января, Мытищ – 31 января.

Приемные министерства экономики и финансов региона будут работать 15 января – в Бронницах, 24 января – в Талдомском округе, 27 января – в Дмитровском округе, 31 января – в Воскресенске.

Представители Главного архивного управления области примут жителей Власихи 10 января, Молодежного – 15 января, Дзержинского – 17 января, Лыткарина – 20 января, Долгопрудного – 24 января, Лосино-Петровского – 27 января, Краснознаменска – 31 января.

Приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья будут работать 10 января – во Фрязине, 13 января – в Наро-Фоминском округе, 17 января – в Истре, 22 января – в Кашире, 24 января – в Дмитровском округе, 27 января – в Волоколамском округе, 29 января – в Ленинском округе.

Представители Государственного юридического бюро по региону примут жителей: 10 января – в Зарайске, 15 января – в Ступине, 17 января – в Электрогорске, 20 января – в Балашихе, 22 января – в Лосино-Петровском, 27 января – в Одинцовском округе, 31 января – в Звездном городке.

Приемные министерства благоустройства Московской области будут работать 10 января – в Подольске, 13 января – в Лотошине, 17 января – в Восходе, 20 января – в Щелкове, 24 января – во Власихе, 27 января – в Шатуре, 31 января – в Дмитровском округе.

Телефон для справок – 8-498-602-31-13.

Полную версию графика можно посмотреть по ссылке.