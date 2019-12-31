РИАМО - 31 дек. Первый пусковой комплекс второй очереди микрорайона «Домашний» получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), его скоро будут вводить в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Микрорайон строится в столичном районе Марьино на берегу Москвы-реки.

«Выдача ЗОС для дольщиков, вложивших свои средства в строительство недвижимости, говорит о том, что дом в скором времени будет введен в эксплуатацию. Это значит, что застройщик выполняет свои обязательства и собственники получат квадратные метры», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Перед выдачей заключения экспертная комиссия проводит проверку всех конструкций а также тестируется работа инженерных систем.

Как отметил застройщик микрорайона, готовится заявка на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего в первом пусковом комплексе второй очереди построено 533 квартиры, из них 516 уже продано.

На территории микрорайона предусмотрена центральная прогулочная аллея с велодорожками и пешеходными зонами. Аллея через весь квартал выходит к благоустроенной набережной и парку 850-летия Москвы. Первая очередь данного проекта полностью введена в эксплуатацию в начале этого года.

По словам Пятовой, за последние годы имидж и восприятие бывших промышленных районов Москвы, где ранее находились крупные заводы и производства изменился. Во многом это стало возможно благодаря реализации крупномасштабных транспортных проектов: МЦК, МЦД.