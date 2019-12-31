РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 дек. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков поздравил жителей округа с наступающим Новым годом, он пожелал им успехов и крепкого здоровья.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, взаимопонимания и любви ваших родных и близких», - сказал Булгаков.

Он добавил, что 2019 год выдался непростым. Он был насыщен важными событиями, напряженным трудом и подарил радость новых встреч и открытий, побед и достижений.

«Пусть наступающий год будет еще лучше, оправдает ваши самые смелые надежды и стремления и принесет вашей семье достаток и благополучие», - заключил Булгаков.