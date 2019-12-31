РИАМО – 31 дек. Самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango стал фильм «Чудо-женщина: 1984», сообщает во вторник Газета.ru.

«Список был составлен на основе зрительского спроса. На втором месте оказалась «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, на третьем — экранизация комикса Marvel «Вечные», на четвертом — киноверсия мультфильма Disney «Мулан», — говорится в сообщении.

В списке самых ожидаемых также фильмы «Не время умирать», «Тихое место 2», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «На высоте», «Душа», «Форсаж 9».