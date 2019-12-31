РИАМО - 31 дек. Компания-резидент московской особой экономической зоны выпустила специальную лимитированную партию проездных билетов «Единый» и карт «Тройка» с изображением рождественской атрибутики, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Проездные можно купить в кассах и в точках продаж сувениров метро. Тираж – 800 тысяч «Единых» и 20 тысяч «Троек». Каждый проездной выпускается в двух вариантах – «С Новым 2020 годом» и «Путешествие в Рождество. 13 декабря 2019 – 12 января 2020».

«В канун Нового года хочется обратить внимание москвичей на уникальные технологии, которые активно развиваются в столице. В Москве работает более 120 предприятий радио- и микроэлектроники, которые выпускают свыше 700 видов продукции, в том числе полупроводники, микропроцессоры, микрочипы», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

На новогодней «Тройке» изображены различные виды общественного транспорта и новогодняя атрибутика. На рождественской «Тройке» – снегирь, елочные игрушки и снежинки. На «Едином» изображены поезд метро, снежинки и рябина, на рождественской версии – еловая ветка.

Компания «Микрон», выпустившая праздничные проездные, производит RFID-билеты для транспортной инфраструктуры уже более 10 лет.