РИАМО – 31 дек. Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам появилось на видеохостинге YouTube, сообщает Газета.ru.

Новогоднее обращение президента прозвучало в Петропавловске-Камчатском, там уже наступил Новый год. Перед зрителями Путин появился на фоне Кремля в черном пальто, белой рубашке и бордовом галстуке.

«В ходе выступления российский лидер поздравил их (жителей – ред.) с Новым годом, а также пожелал им мира, здоровья, благополучия, процветания и взаимопонимания», – говорится в сообщении.

Президент призвал сограждан «сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему».

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Наше единство – это основа достижения любых, самых высоких целей», – подчеркнул Путин.

Также глава государства вспомнил о предстоящем юбилее Победы над фашистской Германией и поздравил с Новым годом участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые прошли через тяжелые испытания.