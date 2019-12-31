РИАМО - 31 дек. Разрешение на строительство жилого комплекса «Терлецкий парк» продлили до 14 ноября 2022 года и переоформили на городского застройщика АО «Мосотделстрой №1», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ранее застройщику выдано положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектно-сметной документации. Определен объем финансирования, необходимый для завершения строительства», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В конце декабря был зарегистрирован договор передачи АО «Мосотделстрой №1» обязательств по достройке ЖК «Терлецкий парк». Получение государственной экспертизы и регистрация договора были обязательными условиями для оформления разрешительной документации и возобновления строительства жилого комплекса.

В сентябре 2019 года Арбитражный суд Московской области разрешил разногласия между АО «Мосотделстрой №1» и конкурсным управляющим Екатериной Пушновой, возникшие при согласовании условий договора передачи объекта незавершенного строительства, земельного участка и обязательств застройщика ЖК «Терлецкий парк». Договор был утвержден судом в редакции АО «Мосотделстрой №1».

Работы на объекте начали еще в 2004 году. В октябре 2017 года Арбитражный суд Московской области ввел в отношении застройщика АО «Глобинвестстрой» процедуру конкурсного производства. В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства объекта за счет средств городского бюджета.