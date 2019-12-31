РИАМО – 31 дек. Использование пиротехники может быть сопряжено с опасностью, поэтому необходимо следовать установленным правилам, сообщает Федеральное агентство новостей.

В МЧС России предупредили россиян о том, что запускать фейерверки категорически запрещается в состоянии алкогольного опьянения и при сильном ветре.

«Чаще всего несчастные случаи и ЧП происходят из-за нарушения мер безопасности и использования некачественной продукции. В ведомстве напоминают, что покупать пиротехнику нужно только в магазинах с сертифицированным товаром, который отличается наличием сертификата, инструкцией по применению на русском языке, сведениями об адресах и телефонах производителей», – говорится в сообщении.

Перед тем, как запускать салюты, необходимо ознакомиться с инструкцией. Категорически запрещено запускать намокшую от снега или дождя пиротехнику. Хранить пиротехнику лучше в сухом месте вдали от источников тепла.

При этом поджигать фейерверки нужно только на расстоянии вытянутой руки.