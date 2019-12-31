РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. В подмосковном Подольске 41-летняя местная жительница без водительских прав села за руль автомобиля Nissan и врезалась в грузовик, у нее ушибы и рана головы, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

29 декабря в 22:00 в Подольске на улице Халатова женщина за рулем автомобиля Nissan врезалась в припаркованный грузовой автомобиль марки Volvo с прицепом.

«В результате столкновения пострадала 41-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Nissan. У нее диагностировали ушибы и раны лобовой области. Также установлено, что водительское удостоверение женщине не выдавалось, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась», - сказала сотрудница.

По данному факту проводится проверка.