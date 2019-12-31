РИАМО - 31 дек. В Подмосковье объявлен конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» работниками учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры, итоги конкурса планируют подвести в марте 2020 года, на конкурс уже поступило более 90 заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Награждение лучших специалистов в сфере культуры будет проходить в Московской области уже в пятый раз, но каждый год наши коллеги из библиотек, музеев, домов культуры, театров, и учреждений образования в сфере культуры представляют прорывные проекты, новые методики и самые современные практики, которые они уже успешно применяют», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что 30 декабря на конкурс поступило более 90 заявок из 41 муниципального образования. Больше всего – по номинации «Лучший работник библиотеки».

Отбор победителей будет проходить в шести номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования детей сферы культуры», «Лучший менеджер», «Творческий прорыв».

Победители в четырех номинациях получат премии в размере 200 тысяч рублей, а победители в номинациях «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер» – 300 тысяч рублей.

В 2019 году на конкурс «Лучший по профессии» было подано 94 заявки. В финал конкурса вышел 31 конкурсант.