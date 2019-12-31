РИАМО - 31 дек. Бесплатные автобусы довезут гостей фестиваля «Сказочное Рождество» до места его проведения в подмосковной Истре, сориентироваться на мероприятии помогут аниматоры в костюмах котов-ученых, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

С 6 по 8 января в Истре в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». На мероприятии гости смогут полностью погрузиться в рождественскую сказку. Основой концепции фестиваля послужила выставка работ российского художника Валерия Архипова в музее «Новый Иерусалим», ее открытие станет отправной точкой программы.

«Для посетителей на все дни мероприятий будут организованы бесплатные автобусные шаттлы от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская согласно расписанию электричек», - говорится в сообщении.

Посетителям на фестивале помогут найти нужную активность аниматоры в костюмах котов-ученых.

В рамках фестиваля пройдут ярмарка, гуляния, театральные, концертные выступления и многое другое. А герои произведений А.С. Пушкина с эскизов художника Архипова шагнут прямо на главную праздничную площадь, где вырастет рождественский город со сказочными декорациями.

На площади около музея развернутся шатры с ярмарками и мастер-классами, будут установлены арт-объекты и фотозоны, откроется фудкорт, пройдет театральная и анимационная программы.

В шатре «СЫР! ПИР! МИР!» состоится ярмарка, на которой можно будет приобрести свежую и натуральную продукцию подмосковных фермеров. Перекусить можно будет в фудтраках с интернациональной кухней.

В детском шатре состоятся новогодние елки со сказочными спектаклями, иммерсивные театральные представления. В мастерских ребята смогут сами создать елочные украшения, подарки, рождественские венки, открытки.

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