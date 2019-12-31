РИАМО - 31 дек. В культурных и спортивных мероприятиях, а также мастер-классах на Тверской улице Москвы за первые часы новогодних гуляний поучаствовали более 3 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Самыми популярными развлечениями на «космической» Тверской улице стали мастер-классы по сноубордингу, созданию елочных украшений и робототехнике. На главную праздничную улицу столицы гости пребывают с 11 часов утра», – говорится в сообщении.

Мастер-классы по сноубордингу посетили порядка 700 человек. Мероприятия прошли у арт-объекта «Космический корабль желаний». Прошедшие мастер-классы жители и гости столицы загадали желания, отчеканили их на пластине из металла и прибили к кораблю. Свои послания оставили 300 человек.

Участники мероприятий также послушали лекции о космосе, прокатились на космических качелях, приняли участие в интерактивном шоу и посмотрели выступления акробатов и известных музыкальных исполнителей.

Программа праздничных мероприятий продлится на Тверской улице до 03:00 1 января.

Фестиваль «Путешествие в Рождество», стартовавший 13 декабря, продлится до 12 января. Гостей ждет культурная программа, спортивные тренировки и рождественские угощения.