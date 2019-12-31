РИАМО - 31 дек. Около 1,6 тысячи предприятий общественного питания Подмосковья открыты для проведения банкетов в новогоднюю ночь, средняя стоимость на человека составит 3550 рублей, в эту стоимость входят закуски, салаты, горячее и набор напитков, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом году более 2 тысяч предприятий общественного питания в Московской области в преддверии Нового года предоставили услугу предновогоднего корпоратива. Средний чек составил 2,9 тысячи рублей на человека», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что порядка 1,6 тысячи предприятий, а это около 135 тысяч посадочных мест, будут открыты для проведения банкетов и развлекательной программы в новогоднюю ночь. Средний чек на человека составит 3550 рублей.

В эту стоимость входят закуски, салаты, горячие блюда и определенный набор напитков. В ряде кафе и ресторанов будет действовать система «все включено», где за стоимость «Новогоднего билета» предоставляется питание в формате шведского стола с неограниченным количеством подходов.

Дешевле всего празднование Нового года на предприятиях общественного питания жителям Подмосковья обойдется в городских округах: Егорьевск, Озеры, Серебряные Пруды, Шаховская, Талдомский, а самые высокие цены зафиксированы в городских округах: Люберцы, Подольск, Химки, Одинцовский, Балашиха.