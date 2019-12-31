РИАМО – 31 дек. Российская певица Ирина Дубцова отметила, что, по ее мнению, женщины сегодня часто сами провоцируют сексуальные домогательства в свой адрес, сообщается на сайте kp.ru.

«Я считаю, все в руках женщины — она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет, а если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно», – сказала Дубцова.

Она также считает, что, когда женщина одета в одежду определенного фасона, это может спровоцировать домогательства со стороны мужского пола.

«Девушка позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал – и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?» – заявила Дубцова.