РИАМО – 31 дек. За три года заработная плата в «Мострансавто» выросла примерно на 26%, в первую очередь увеличение коснулось водителей автобусов — основной категории работников предприятия (48% сотрудников), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Средняя заработная плата водителей за 11 месяцев 2019 года, в сравнении с 2017 годом, выросла на 29%. Повышалась зарплата и у других категорий рабочих. В декабре 2017-го были увеличены тарифные ставки рабочим. В 2018 году рост средней заработной платы составил от 4 до 14% в зависимости от индивидуальной квалификации. В 2019-м были увеличены на 10% тарифные ставки и месячные оклады более 5 тысяч слесарей, мойщиков, кассиров, уборщиков. Остальным категориям работников в мае этого года заработная плата была проиндексирована на 4,26%.

«Мы шли к итоговым цифрам системно. Стоит задача сохранить и приумножить коллектив, с которой мы успешно справились. Во всех филиалах предприятия был зафиксирован прирост водительского состава, текущая укомплектованность штата — более 90%. Сотрудникам мы предоставили и ряд других бонусов: льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей работников, в том числе на Черноморском побережье», — говорится в сообщении.

Благодаря оптимизации затрат предприятию удалось аккумулировать ресурсы на ряд важных направлений, в том числе для повышения зарплаты. Например, в рамках централизации структуры управления три филиала «Мострансавто» — Видновское ПАТП, Домодедовское ПАТП и Ступинское ПАТП — с 1 ноября были преобразованы в МАП №3 Домодедова.

У некоторых категорий сотрудников рабочих специальностей после введения единых окладов по должностям и разрядам увеличилась заработная плата (средняя зарплата слесарей-ремонтников увеличилась на 10%, мойщиков — на 23%).