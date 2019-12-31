РИАМО – 31 дек. В следующем году в Московской области планируют запустить единый событийный календарь мероприятий, в нем отметят все самые интересные события, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«В календаре будут наиболее интересные события в сферах культуры, спорта и образования в рамках развития детского туризма, (череду которых - ред.) в 2020 году откроет детский центр «Экспонариум», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2020 году в регионе запланировали провести большой форум народно-художественных промыслов. На сегодняшний день в Московской области находится 60% промыслов России.

Также строится дорожная инфраструктура и благоустраиваются города на территории 15 приоритетных направлений – округов с учетом потребностей для туристов и бизнеса. Например, в Зарайске отреставрирована первая часть городского центра, это позволило качественно улучшить ситуацию с городской средой малого исторического поселения и позволит увеличить туристско-экскурсионный поток.

В этом году в министерство культуры РФ был направлен отчет о проделанной работе по включению в национальный проект «Золотое кольцо России» Серпухова. В 2020 году ожидается вынесение вопроса на заседание совета национального маршрута «Золотое кольцо России».

Как провести зиму в Подмосковье>>



