РИАМО - 31 дек. В уходящем году Московскую область посетили 22 миллиона туристов, турпоток вырос на 17,5%, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«В начале 2019 года был образован комитет по туризму Московской области. При его создании принимался в расчет возможный вклад в экономику региона и потенциал роста отрасли. <…> По итогам 2019 года туристический поток составил 22 миллиона человек и вырос на 17,5%, в планах – увеличение в два раза с 18,72 миллиона в 2018 году до 37,44 миллиона человек к 2024 году», – говорится в сообщении.

В этом году Подмосковье заняло третье место в Национальном туристическом рейтинге (на первых двух Москва и Санкт-Петербург). Регион обошел главные рекреационные зоны России – Крым и Краснодарский край.

Также были запущены сезонные программы «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». В регионе проведены крупные мероприятия: «Ратный сбор» в Зарайске, «Сырный фестиваль» в Истре, велофестиваль Summer Velo Cup 2019, фестиваль искусства и творчества «Белый цветок» в Клину, «Подмосковные вечера», спортивный праздник «Спорт! Снег! Смех!» в Дмитрове.

Кроме того, в Подмосковье запущены меры региональной поддержки туроператоров, которые привлекают в область иностранных туристов, и программа поддержки организаций на развитие объектов туриндустрии.

В регионе модернизировали главный туристский портал и начал работу туристский информационный центр (ТИЦ) «Наше Подмосковье» в аэропорту Домодедово, где уже провели презентации семь городов области.

«Запущены брендовые туристические маршруты: «Живописный тур» (Серпухов – Поленово – Тула), «Государева дорога» (Московская область (Солнечногорск, Клин) – Тверская область – Новгородская область – Ленинградская область), «Императорский маршрут» (20 регионов-участников, от Московской области Красногорск) и межмуниципальный маршрут «Зарайск – Коломна – Егорьевск», – уточняется в материале.

В этом году сформирована и запущена туристическая часть программы «Активное долголетие». Для пенсионеров региона провели 271 экскурсию. В программу вошли: 80 отелей, 100 спортивных объектов, 83 музея, 46 кафе/ресторанов, 20 кинотеатров и 12 усадеб, предоставляющих скидки группам лиц старшего возраста и индивидуальным путешественникам.

В 2019 году прошли государственную классификацию 420 гостиниц из 763 с номерным фондом более 15 номеров, находящихся на территории Подмосковья.

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