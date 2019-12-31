РИАМО - 31 дек. Компания Capital Group, которая является техническим заказчиком строительства, получила заключения о соответствии корпусов 4, 5, 6 жилого комплекса «Спортивный квартал» требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Это позволит техническому заказчику в дальнейшем подать заявление на получение разрешений на ввод в эксплуатацию», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В этом году компания Capital Group обеспечила ввод в эксплуатацию семи корпусов ЖК «Спортивный квартал», среди которых №1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 общей площадью 70 тысяч квадратных метров.

Два года назад структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».