РИАМО – 31 дек. Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, сообщает Газета.ru.

«Спортсмен преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Вторым стал его соотечественник Иван Якимушкин (+22,6). Третье место занял еще один представитель России Александр Большунов (+29)», – говорится в сообщении.

Лидировавший перед стартом этой гонки норвежец Йоханнес Клэбо уступил Устюгову 1 минуту 11 секунд, показав 17-й результат.