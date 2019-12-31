РИАМО - 31 дек. В центре Москвы неизвестный обокрал офис компании почти на 1,4 миллиона рублей, ведется следствие, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился директор ООО, офис которого обокрали.

«Установлено, что 17 декабря в период с 19:00 до 20:35 неизвестный взломал взломал ящик стола, в котором находился ключ от сейфа, после чего, открыв ключом замок сейфа, совершил кражу денежных средств», - сказал собеседник агентства.

Всего было похищено 1 миллион 364 тысячи 790 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.