РИАМО - 31 дек. За 2019 год АО «Центральная ППК» отремонтировала 53 железнодорожные станции, из которых 42 входят в маршруты Московских центральных диаметров, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

К запуску диаметров были обновлены 19 станций МЦД-1 и 23 станции МЦД-2, в том числе Одинцово, Кунцево, Хлебниково, Фили, Немчиновка, Лобня, Новохохловская, Баковка, Водники, Марк, Бутырская и другие.

«На станциях обновлены фасады зданий, кровли билетных касс, покрытия платформ, установлены скамейки, урны и стойки SOS. Также на 24 остановочных пунктах заменили ограждения. Кроме того, элементы строений были окрашены в цвета физалиса D1 или фуксии D2. На всех станциях заменили указатели, схемы, карты и другие элементы навигации», - говорится в сообщении.

Также был проведен капитальный ремонт станций Битца, Перхушково, 81 километр и Узуново. В скором времени отремонтируют остановочные пункты Чертаново, Силикатная и Новодачная.

«В рамках текущего планового ремонта ЦППК провела работы на 11 станциях и остановочных пунктах. Там также были заменены покрытия платформ, установлены новые скамейки и урны», - отмечается в материале.

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