РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 дек. Власти Подольска просят жителей микрорайона Кузнечики в новогоднюю ночь запускать фейерверки на трех специальных площадках, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Территориальное управление напомнило жителям о том, что на территории микрорайона Кузнечики подготовили специальные площадки для запуска фейерверков и пиротехнических изделий.

«Убедительная просьба во избежание травм и возникновения пожаров не применять пиротехнические изделия вблизи жилых домов и на внутридомовых территориях. Для пуска фейерверков необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений. В Кузнечиках это могут быть пустыри между улицей Генерала Стрельбицкого и улицей 43-й Армии, между улицей Академика Доллежаля и Флотским проездом, между пешеходной аллеей вдоль многоквартирных домов №№3, 7, 11 по улице Генерала Смирнова и Варшавским шоссе», - говорится в сообщении.

Перед началом пуска фейерверков нужно внимательно изучить инструкцию и строго выполнять указанные там требования.