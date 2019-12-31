РИАМО - 31 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста на брифинге сказал, что благосостояние россиян – это основная цель правительства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, поскольку основной целью является благосостояние людей», - отметил Песков.

Он добавил, что по определенным обстоятельствам экономическое состояние россиян последнее время оставалось без изменений. Сейчас наблюдается позитивная динамика, но о каком-то большом росте пока речь не идет.

По словам Пескова, несмотря на сложные взаимоотношения с определенными странами, которые могут влиять на развитие экономики, она остается стабильной и устойчивой.

Основным минусом пресс-секретарь президента назвал медленную скорость роста экономики. Он уточнил, что есть решения, которые смогут увеличить темп развития экономики России.