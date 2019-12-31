РИАМО - 31 дек. На улице Первомайская в Москве мужчина в медицинской маске, угрожая пистолетом, пытался ограбить финансово-кредитную организацию, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Около 14:00 на улице Первомайская, дом 77, в помещение финансово-кредитной организации зашел неизвестный в медицинской маске. Угрожая сотруднику организации предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать денежные средства, но ничего не взял и с места происшествия скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также приняты меры по розыску и задержанию преступника.