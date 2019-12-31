РИАМО - 31 дек. В Германии стартовали традиционные зимние гастроли подмосковного театра «Русский балет», ежегодно в течение более 30 лет поклонники классического русского балета в Берлине, Бонне, Лейпциге, Мюнхене, Нюрнберге и других немецких городах с неизменными аншлагами встречают танцоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Традиционно театр «Русский балет» везет два любимейших спектакля на музыку П.И. Чайковского – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

«В этом году перед немецкими зрителями труппа предстает в самом блистательном составе. На сцену выйдут хорошо известные и ставшие любимцами прима-балерина, заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина, лауреат международного конкурса, заслуженный артист России Дмитрий Котермин, заслуженная артистка Московской области Оксана Гасникова, заслуженный артист республики Коми Максим Фомин, лауреаты международных конкурсов Арутюн Аракелян, Владимир Минеев, Антон Косинов и другие», — говорится в сообщении.

Гастрольный тур проводится в рамках культурного обмена и продлится до 28 января. На знаменитых сценах Берлина, Дрездена, Мюнхена, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне и других городов «Русский балет» даст 15 спектаклей. Билеты на спектакли уже давно проданы, а призы рождественских лотерей, в которых участвуют приглашения на «Русский балет», разосланы счастливчикам.

Первые гастроли коллектива в Германии состоялись в 1987 году еще во времена СССР.